Essonne : la commune de Gif-sur-Yvette fait aménager des structures tenant compte des enjeux écologiques

Dans le cadre de ses actions liées à la transition écologique et énergétique, la commune de Gif-sur-Yvette va concrétiser deux opérations d’aménagement en 2022.

Pour cette année 2022, la commune de Gif-sur-Yvette (Essonne) prévoit d’achever deux projets issus de son programme d’actions liées à la transition écologique. Le premier concerne la rénovation énergétique de l’école Le Centre. L’opération, menée par les agences Alterea et Khora, vise une remise en état du bâtiment afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur ainsi que le confort thermique et acoustique. À terme, elle permettra de faire des économies d’énergie, d’optimiser la performance des équipements techniques et de renforcer la solidité, la fiabilité et la durabilité des installations. Chiffré à 2,3 millions d’euros, le chantier fait partie des actions de rénovation énergétique engagées par la mairie sur les bâtiments communaux.

Le second projet porte sur la création d’une maison de la transition écologique à l’Espace du Val de Gif. Le lieu va devenir un centre de documentation ouvert aux habitants. Il accueillera aussi diverses animations, manifestations et sensibilisations autour des enjeux écologiques et climatiques.