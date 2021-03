Essonne : la campagne de financement participatif pour la ferme solaire de Marcoussis est ouverte

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Financement Supprimer Valider Valider

Une campagne de financement pour le projet de ferme solaire à Marcoussis est lancée sur la plateforme Enerfip.

Engie Green et le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-de-France (SIGEIF) entreprennent actuellement les travaux de construction d’une ferme solaire à Marcoussis (Essonne), le long de la N104. Il s’agit du plus important projet photovoltaïque en Île-de-France. Cette ferme, installée sur la friche des Arrachis, s’étendra sur 23 ha. Les travaux ont débuté en septembre 2019, pour une livraison en septembre 2021. Le chantier a été interrompu en mars 2020 à cause de l’épidémie de COVID-19, puis a repris l’été 2020. Une campagne de financement participatif a été lancée le 1er mars 2021 sur la plateforme Enerfip pour assurer le financement d’une partie de ce projet titanesque.

Cette campagne sera répartie en trois temps. La première collecte, dite « en obligations simples », a pour objectif de recueillir 100 k€. Elle a été ouverte le 1er mars 2021 et est réservée aux habitants de Marcoussis. La deuxième campagne, dite « en actions », vise une collecte de 1,25 M€. Du 1er au 15 mars 2021, elle ne sera ouverte qu’aux habitants de la commune, puis, du 15 au 28 mars 2021, elle s’ouvrira aux résidents de la communauté d’agglomération Paris-Saclay. La troisième collecte se tiendra du 28 mars au 13 mai 2021 et sera ouverte à l’ensemble des habitants de l’Essonne et des départements voisins, dont la Seine-et-Marne, le Loiret, les Yvelines, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine.