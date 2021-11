Essonne : l’ancienne base aérienne 217 deviendra un pôle cinématographique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La transformation de l’ancienne base aérienne 217 se poursuit. Un pôle cinématographique industriel et culturel y sera créé d’ici 2023.

La Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne poursuit la création d’un pôle cinématographique industriel et culturel sur l’ancienne base aérienne 217, située à cheval entre Le Plessis-Pâté et Brétigny-sur-Orge (Essonne). Présenté lors du dernier Festival de Cannes, ce projet a été labellisé par le Centre National du Cinéma (CNC) dans le cadre du plan France Relance pour la modernisation du cinéma.

Baptisé « 217 On Air », ce futur pôle cinématographique s’étendra sur 30 hectares. Dans le bâtiment principal, des plateaux de cinéma intérieurs polyvalents de 500 m2 à 3 000 m2 permettront des tournages, ainsi que la réalisation d’effets spéciaux. S’y ajouteront des plateaux extérieurs de différentes tailles situés dans des prairies adaptées aux tournages avec des décors d’envergure. En outre, des lieux de vie seront conçus pour accueillir les bureaux de la production, les loges pour les artistes, ainsi que les locaux techniques ou dédiés à la préparation des costumes. Ce projet inclura également la création d’une ville dans la ville avec des services d’hôtellerie, de restauration et de garderie. Par ailleurs, une ressourcerie sera mise en place entre les plateaux, ateliers et lieux de stockage afin de réduire les déchets en recyclant les éléments de décor.

Notons que ce projet s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé, avec le CNC et la société publique locale Air 217 du côté public. Du côté privé, on retrouve Quad Productions et le cabinet d’expertise spécialisé dans le cinéma Smart Consulting.