Essonne : l’ancien centre de formation de Brétigny-sur-Orge sera transformé en un espace socioculturel

La municipalité de Brétigny-sur-Orge veut créer un pôle multi-activités à la place de l’ancien centre de formation de la ville.

La Municipalité de Brétigny-sur-Orge (Essonne) va engager des travaux de réhabilitation dans les anciens locaux du centre de formation départemental, situés rue Albert-Camus. Ce projet vise à les rénover afin d’y installer les services municipaux dédiés à l’accompagnement des jeunes et la restauration collective des agents. Une partie du bâtiment sera aussi aménagée en espace associatif mutualisé et en salle de boxe. Pour la collectivité, l’objectif est de créer un pôle multi-activités à vocation socioculturelle, destiné aux habitants.

Réalisée dans le cadre du marché global de performance énergétique, l’opération est soumise à des engagements sur la qualité de l’air intérieur, sur l’étanchéité à l’air, sur le confort acoustique et sur le confort thermique. Ainsi, les nouveaux locaux, qui doivent être livrés au premier trimestre 2023, seront équipés de 170 m² de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et d’une isolation par l’extérieur. À cela s’ajouteront un bardage en bois au rez-de-chaussée et un autre en aluminium au premier étage. Ces matériaux viendront embellir la façade en lui donnant une teinte évolutive selon l’ensoleillement du bâtiment.