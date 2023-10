Essonne : installation d’une première station de biogaz au Plessis-Pâté

Le 13 septembre 2023, Sylvain Tanguy, le maire de la commune de Plessis-Pâté (Essonne), a participé à l'inauguration de la première station bioGNV du groupe Stef (spécialiste du transport et de la logistique alimentaire), en collaboration avec la société GRDF. Cette station est connectée au réseau de distribution du principal fournisseur de gaz naturel en France et en Europe. Le biogaz compressé qui l’alimente est produit localement grâce à des méthaniseurs issus d'effluents d'élevage, de déchets alimentaires et de boues provenant des stations d'épuration locales. L'utilisation de ce type de carburant permet de réduire les émissions de carbone de plus de 80 %.

Cette installation vise à faciliter la livraison des produits alimentaires dans plus de 600 restaurants régionaux par une vingtaine de porteurs utilisant du biogaz. Ce projet a représenté un investissement de près de 660 000 euros. À noter que la création prochaine de deux nouvelles stations publiques est prévue en Essonne, une au Plessis-Pâté et l’autre à Saint-Germain-lès-Arpajon.