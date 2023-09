Essonne : inauguration du groupe scolaire Le Petit Nice à Angerville

Le 2 septembre 2023, plusieurs intervenants, dont des enseignants et des équipes municipales de la ville d’Angerville (Essonne), ont inauguré le groupe scolaire Le Petit Nice. Depuis l’été 2022, cet établissement, datant des années 1970, a fait l’objet de travaux de rénovation thermique pour réduire sa consommation énergétique et pour améliorer le confort des élèves et du personnel.

L’opération portait sur l’ajout d’une forte isolation au revêtement extérieur des murs et des toitures, sur la réfection des faux plafonds et sur le remplacement des chauffe-eaux. Elle comprenait aussi la pose d’un système central de traitement de l’air et l’installation d’un éclairage LED. S’y ajoutait l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Désormais, l’édifice est plus moderne et voit sa consommation d’énergie réduite d’environ 50 %.

Ce projet, d’un montant d’un peu plus de 1,5 million d'euros, a été pris en charge par l’État, la région Ile-de-France et la Communauté d’agglomération de l’Étampois Sud Essonne (CAESE). L’Agence locale pour l’énergie et le climat (ALEC) et le Syndicat d’énergie ont également participé au financement.