Essonne : inauguration du bâtiment écologique de coliving Bohem à Corbeil-Essonnes

Corbeil-Essonnes se dote d’un bâtiment écologique à énergie positive. La cérémonie d’ouverture s’est tenue le 09 octobre 2020.

La société Green Eco-Promotion (91 480 Varennes-Jarcy) s’est lancée dans la construction d’un bâtiment de coliving baptisé Bohem, à Corbeil-Essonnes (Essonne). L’inauguration de cet établissement innovant et écologique a eu lieu le 09 octobre dernier en présence de plusieurs élus franciliens.

Cette maison écologique entièrement en bois couvre une surface de 250 m². Elle se pare de 8 studios et de nombreux espaces partagés. La construction conjugue performance énergétique et nouveaux usages du logement. Grâce à l’insufflation de ouate de cellulose, elle propose une excellente isolation pour renforcer le confort des occupants. Ceux-ci seront incités à prendre part à un nouveau mode de vie autour de la consommation locale et de la politique zéro déchet notamment. À peine commercialisés, les logements de ce coliving sont déjà tous loués.