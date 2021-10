Essonne : inauguration d’une pension de famille de 26 logements à Paray-Vieille-Poste

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Logement social Supprimer Valider Valider

À Paray-Vieille-Poste, le promoteur 3F Résidences aménage une pension de famille afin de lutter contre l’exclusion et l’isolement social.

La nouvelle pension de famille de Paray-Vieille-Poste (Essonne), rue Pierre-et-Marie-Curie, a été officiellement inaugurée le 4 octobre 2021. La cérémonie s’est tenue en présence d’Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée au logement. Propriété de 3F Résidences, le bâtiment de 26 appartements sera géré par Emmaüs Solidarité. Il s’adresse aux personnes socialement isolées et nécessitant un accompagnement social.

L’établissement accueillait autrefois un hôtel social qui appartenait à une société civile immobilière (SCI). En 2018, 3F Résidences a lancé un vaste chantier de réhabilitation de la structure. Les travaux ont ainsi permis de transformer d’anciennes chambres d’hôtel en logements autonomes et d’aménager 4 logements d’hébergement d’urgence d’une capacité de 30 places. Notons que les appartements côtoient les espaces collectifs afin de favoriser la convivialité et les relations entre résidents.

En outre, l’opération a permis de remplacer l’ensemble des équipements techniques et des menuiseries extérieures, d’isoler et de ravaler les façades, ainsi que de mettre aux normes l’accessibilité et la sécurité incendie du bâtiment. S’y ajoute l’aménagement d’une salle polyvalente, d’une laverie, d’un local à vélos et de quelques bureaux.