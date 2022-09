Essonne : inauguration d'une nouvelle aire de fitness-workout à Lardy.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Lardy (Essonne) dispose d’une nouvelle aire de fitness-workout. Ce nouvel équipement sportif a été financé par la commune.

Afin de compléter les équipements sportifs disponibles sur son territoire et de répondre à une demande des habitants évoquée lors du budget participatif, la municipalité de Lardy s’est équipée d’une aire de fitness-workout. La cérémonie d’inauguration de cette nouvelle infrastructure s’est tenue le 3 septembre 2022. Elle s’est déroulée en présence de Dominique Bougraud, la maire de Lardy, d’Éric Alcaraz, l’adjoint au maire en charge des sports et de la vie associative, et de Laura Schiel, athlète paralympique de taekwondo.

Cette nouvelle aire de fitness-workout occupe une surface de 150 m² au sein du parc multisport Cornuel, à Lardy (Essonne). Dotée de divers équipements, elle permettra aux habitants de réaliser en toute sécurité des entraînement adaptés à tous les niveaux. Ce nouvel espace pourra accueillir une dizaine de sportifs. Il servira également aux écoles et aux associations.

L’aménagement de cette aire de fitness est chiffré à 50 000 euros. Il a été entièrement financé par la Ville.