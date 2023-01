Essonne : Grigny poursuit les travaux de rénovation de la Plaine des sports et des loisirs.

Située au sein de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Radars, la Plaine des sports et des loisirs de Grigny (Essonne) fait l’objet de travaux de modernisation depuis 2021.

Les travaux ont commencé avec la rénovation de la piste d’athlétisme Ladji-Doucouré, la reprise des éclairages du terrain d’honneur et la réhabilitation du terrain de foot synthétique. Le terrain de rugby synthétique sera ouvert à la pratique au cours de ce premier trimestre 2023.

L’aménagement global de la Plaine des sports va se poursuivre jusqu’en 2025. Il comprendra notamment la création d’un parcours de santé et de la Maison du sport, et la rénovation des tribunes et des vestiaires.

En outre, la réhabilitation du terrain de sport situé en contrebas de la maison de quartier des Aiglons est programmée pour l’année 2023. Le projet fera l’objet d’une concertation avec les usagers.