Essonne : finalisation du chantier du tram-train T12

Dans le département de l’Essonne, le tram-train T12 commence à prendre forme. De nombreuses infrastructures ont été achevées. L’atelier-garage à Massy a été livré et les voies du tramway à Viry-Châtillon sont terminées. Les chantiers de la station Amédée Gordini et celle de Coteaux de l’Orge ont également été finalisés. Par ailleurs, à Grigny et à Évry-Courcouronnes, l’ensemble des travaux d’aménagement du tramway sont terminés. Sur les sections Massy-Palaiseau et Épinay-sur-Orge, les signalisations ont été installées et, à la gare de Gravigny-Balizy, les travaux sont en cours d’achèvement.

Pour l’année 2023, le chantier portera principalement sur la mise sous tension des lignes aériennes et la finalisation des infrastructures d’accueil des rames. Ces derniers permettront de réaliser les essais et la marche à blanc. Des essais statiques seront ainsi effectués sur l’ensemble des infrastructures. Des tests dynamiques seront aussi menés en conditions réelles. Les rames seront notamment mises en circulation sur une partie des lignes. Cette étape permettra de vérifier le bon fonctionnement des installations.