Essonne : extension du centre de loisirs de Marolles-en-Hurepoix

Le centre de loisirs de Marolles-en-Hurepoix (Essonne) fait l’objet d’un vaste chantier de transformation. Depuis le mois de janvier 2023, des travaux d’extension et de rénovation ont été lancés par la mairie. L’opération a pour objectif de répondre à l’accroissement de la population de la commune.

Les interventions porteront sur la réhabilitation de la structure globale de l’établissement et sur la réalisation de nouveaux aménagements. Ainsi, quatre salles d’activités, un dortoir, un espace d’accueil et des sanitaires pour enfants seront créés. Toutes les salles seront aménagées selon les normes énergétiques actuelles. Elles disposeront du chauffage et de la climatisation. À sa livraison, la capacité de l’établissement passera de 142 à 180 enfants.

La nouvelle infrastructure, attendue à la rentrée 2023, présentera ainsi une configuration adaptée aux besoins des enfants, éveillant leur créativité et leur capacité à apprendre en toute autonomie. Un budget estimé à 1 million d’euros sera mobilisé pour la réalisation des travaux. Le financement est assuré conjointement par la Caisse d’allocation familiale, un promoteur et la municipalité de Marolles-en-Hurepoix.