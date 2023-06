Essonne : enquête publique concernant le projet de restructuration du centre hospitalier Sud-Essonne, à Étampes

Le projet de restructuration du centre hospitalier Sud-Essonne à Étampes (Essonne) est entré dans une nouvelle phase. Depuis le 12 juin 2023, une consultation publique est menée auprès des habitants de la commune. Cette procédure qui durera jusqu’au 12 juillet 2023 s’inscrit dans le cadre de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme et de la déclaration de projet.

Les travaux envisagés porteront sur l’extension et sur la restructuration de l’ensemble des locaux existants. Deux nouveaux établissements vont notamment être construits. D’une part, un hôpital de jour sera créé. Dans un bâtiment de trois étages, celui-ci regroupera au rez-de-chaussée des services d’accueil, de balnéothérapie et de cryothérapie. Des bureaux de consultation et des salles de soins ainsi que de rééducation seront installés dans les niveaux supérieurs.

D’autre part, un pôle d’hospitalisation, spécialisé dans les soins de suite et de réadaptation gériatrique, sera aussi mis en place. Ce deuxième site, qui sera également établi sur trois étages, sera consacré à la prévention des déficiences et des limitations de capacité chez les patients. Tout comme le premier, il viendra compléter les installations existantes sur le centre hospitalier d’Étampes.