Essonne : des travaux sur les équipements communaux de Viry-Châtillon

À Viry-Châtillon, la halle des sports Jacques-Bédei et la médiathèque ont bénéficié de toits neufs. Les sanitaires du cimetière ont également été mis en accessibilité.

La Ville de Viry-Châtillon (Essonne) s’engage à entretenir et à améliorer la qualité de ses équipements. Commencés en 2021, les travaux de rénovation de deux toitures, celle de la halle des sports Jacques-Bédei et celle de la médiathèque, se sont achevés récemment. Précisons que le chantier a subi plusieurs mois de retard, à cause de problèmes d’approvisionnement en polycarbonate.

Pour la halle des sports, le chantier consistait à remplacer les plaques transparentes devenues vétustes. La nouvelle toiture permettra à l’équipement de gagner en luminosité, mais aussi d’optimiser le confort visuel des usagers. Elle contribuera également aux économies sur les factures d’électricité et d’éclairage. Les travaux, d’un coût de 120 000 euros, ont été financés par la Ville et le Département.

Du côté de la médiathèque, la réfection de l’intégralité de la toiture a été nécessaire à la suite de problèmes de fuites à répétition. L’opération a mobilisé la somme de 35 000 euros. En décembre 2021, les sanitaires du cimetière communal ont été mis en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux concernaient la démolition et la réhabilitation de l’aménagement intérieur, ainsi que la rénovation du carrelage des sols et des murs. L’agrandissement de la loge du gardien et le remplacement des radiateurs et luminaires ont été également effectués.