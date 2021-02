Essonne : des travaux importants sur le RER C en février 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux ferroviaires Supprimer Valider Valider

La circulation du RER C dans l’Essonne sera interrompue en raison de travaux de nuit pendant deux mois.

Des travaux d’envergure s’effectuent sur le RER C depuis le 11 janvier et jusqu’au 26 février 2021. La totalité des opérations se déroule en soirée, du lundi au vendredi soir inclus. L’objectif est la mise en accessibilité de la gare de Savigny-sur-Orge (Essonne) ainsi que le remplacement de rails entre Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) et Juvisy (Essonne).

La réalisation des travaux entraîne la mise en œuvre de Limitations Temporaires de Vitesse (LTV) sur le secteur concerné par le remplacement de rails. Certaines circulations doivent également être modifiées pour maintenir une meilleure régularité. Les clients de la SNCF peuvent utiliser l’application SNCF et Ma Ligne C pour des informations en temps réel.