Essonne : Des travaux d’été sur les lignes du RER

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Trois grands chantiers sont menés sur les parcours du RER, dans le département de l’Essonne.

Avec une fréquentation en baisse dans les RER, l’été est une période propice pour réaliser des travaux sur les voies de circulation, dans les gares ou sur les quais. Au cours de cette année 2022, plusieurs chantiers à fort impact ont été programmés sur le réseau ferré du département de l’Essonne.

Réalisés du 15 juillet au 20 août, des travaux de rénovation des voies entre les gares des Baconnets et de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ont entraîné une interruption du trafic du RER C entre Massy-Palaiseau (Essonne) et Pont-de-Rungis.

Un chantier de renouvellement des caténaires est également mené sur la ligne du RER D, à Évry-Courcouronnes, depuis le 17 juillet dernier. Cette opération de renforcement des câbles d’alimentation électrique est nécessaire à l’arrivée des futurs trains RER de nouvelle génération.

Des travaux de mise en accessibilité sont réalisés à la gare d’Orangis - Bois de l’Épine. Ils portent notamment sur le rehaussement des quais ainsi que sur la préparation de l’emplacement des futurs ascenseurs.