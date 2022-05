Essonne : des travaux d’aménagement sur l’avenue du 19-Mars-1962 à Grigny

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Grigny (Essonne), l’avenue du 19-Mars-1962 fait l’objet d’un aménagement jusqu’à l’intersection avec la rue Charles-de-Gaulle.

’avenue du 19-Mars1962 à Grigny (Essonne) a bénéficié d’une opération d’aménagement en 2019 lors de la construction du pôle enfance Robert-Malfroy, inauguré en septembre 2020. Cette année, la Ville a décidé de poursuivre l’aménagement jusqu’à l’intersection avec la rue Charles-de-Gaulle.

Le chantier a débuté en avril 2022 avec des travaux sur le réseau d’eau. Il se poursuivra par la modification du réseau de l’éclairage public. Les travaux de voirie débuteront en juin, avec la création de voies cyclables et de voies piétonnes désimperméabilisées. Des places de stationnement seront également aménagées. Les quais de bus seront repris et mis aux normes. Enfin, des espaces de verdure et des arbres sont prévus de part et d’autre de l’avenue pour réduire les îlots de chaleur.

Afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, la rue Robespierre vient également de bénéficier d’une opération d’aménagement de la voirie. Celle-ci fait suite à un chantier de renouvellement du réseau d’assainissement sur toute la rue.