Essonne : début des travaux pour le prolongement du tramway T7 qui reliera Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge

Les travaux préparatoires pour le prolongement du tramway T7 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge (Essonne) ont commencé sur la RN7 en février 2023. Cette extension comptera 3,7 kilomètres de lignes qui desserviront six stations dont une souterraine. Elle reliera ces deux communes en une dizaine de minutes.

Pour la construction des futurs rails, les opérations consistent à libérer les espaces au centre de la chaussée actuelle et à couper les arbres au niveau des passages. Elles incluent également l’élargissement de la chaussée sur les trottoirs. Outre les aménagements préparatoires, des travaux concessionnaires vont également être entrepris. Ils porteront sur le déplacement des réseaux (électricité, eau, gaz, télécommunications) qui se trouvent sous la plate-forme du tramway. La création des voies de tramway, la mise en place des rails, l’implantation des stations ainsi que l’aménagement de la partie souterraine seront aussi réalisés. La mise en service de cette voie est programmée pour mi-2030.

La nouvelle infrastructure sera utilisée par environ 60 000 voyageurs quotidiens contre 30 000 actuellement. Elle proposera des correspondances avec les RER C et D et les lignes de métro 7, 14, 15 et 18. Soulignons que ce projet s’élève à plus de 200 millions d’euros, financés par la région Ile-de-France, la préfecture de région et le département de l’Essonne.