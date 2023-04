Essonne : de nouvelles infrastructures au sein du complexe sportif Panserot à Lardy

La municipalité de Lardy, dans le département de l’Essonne, a inauguré début avril 2023 les nouvelles infrastructures qui ont été construites au sein du stade Panserot. Installées autour des terrains de football, elles se composent notamment d’une tribune couverte d’une capacité de 150 places, d’un parking pouvant accueillir une trentaine de véhicules, et de plusieurs vestiaires. L’ensemble représente un investissement de plus de 2 millions d’euros. Le chantier a été financé par la municipalité avec la participation du Département, de la région Ile-de-France, de l’État et du fonds d’aide au football amateur.

Selon la commune, ces nouveaux équipements ont été créés afin de proposer un cadre de jeu plus adapté aux sportifs et aux spectateurs. Le stade a désormais vocation à devenir un point de rendez-vous pour tous les passionnés de football. Précisons qu’avec cet aménagement, la municipalité envisage de développer la pratique de cette discipline avec la création d’une équipe féminine.