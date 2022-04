Essonne : cure de jouvence pour la halle de Milly-la-Forêt

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Direction régionale des affaires culturelles, la région Ile-de-France et le département de l’Essonne soutiennent le projet de restauration de la halle de Milly-la-Forêt.

Vieille de plus de 500 ans, la halle de Milly-la-Forêt (Essonne) a entamé sa rénovation en mars 2022. Cette opération, qui va durer entre 10 et 14 mois, permettra de redonner à ce bâtiment emblématique d’Ile-de-France son cachet d’antan et d’améliorer les conditions d’accueil des usagers et des commerçants. Rappelons que l’édifice, classé monument historique depuis 1923, connaît d’importantes infiltrations d’eau et des problèmes de structures.

Le chantier, suivi par un architecte des bâtiments de France, porte sur la réhabilitation de la toiture. Quelque 90 000 tuiles trop abîmées seront remplacées par une couverture identique, fabriquée en Seine-et-Marne. Aussi, les travaux prévoient de renouveler les éléments défectueux de la structure.

Cette opération s’élève à 713 000 euros et est prise en charge à hauteur de 196 000 euros par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), à hauteur de 78 000 euros par la région Ile-de-France, et de 39 000 euros par le département de l’Essonne. La « Mission Patrimoine » de Stéphane Bern finance aussi ce chantier.