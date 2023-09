Essonne : construction d’une nouvelle déchèterie-ressourcerie à Saclay

En projet depuis plusieurs années, la future déchèterie-ressourcerie du Syndicat mixte des ordures ménagères (SIOM) de la vallée de Chevreuse, à Saclay (Essonne), va enfin voir le jour. La première pierre a été posée le 23 juin 2023 en présence de Jean-François Vigier, le président du SIOM de la vallée de Chevreuse, et de Michel Senot, le maire de la ville.

Cette déchèterie-ressourcerie, qui sera livrée en 2024, sera aménagée sur le plateau de Saclay, dans le quartier de l’École polytechnique. D’une surface de plus de 4 000 m², cet équipement pourra accueillir 55 000 passages par an, ce qui correspond à environ 6 630 tonnes d’encombrants à l’horizon 2030. Il disposera d’une ressourcerie de 900 m², d’une boutique solidaire, de quais de déchargement de plain-pied et d’un espace dédié à la sensibilisation des habitants. Des compacteurs pour optimiser les dépôts y seront aussi installés. Cette déchèterie, qui se voudra performante sur le plan environnemental, sera également équipée de panneaux photovoltaïques, de toitures végétalisées et de systèmes de récupération des eaux de pluie.

L’opération est chiffrée à 5,5 millions d’euros, subventionnée par la région Ile-de-France et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).