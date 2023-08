Essonne : construction d’un pôle enfance, d’un relais petite enfance et d’équipements sportifs à Évry-Courcouronnes

Le nouveau pôle enfance, d’une capacité d’accueil de 200 enfants, et le relais petite enfance (RPE) de la ville d’Évry-Courcouronnes (Essonne) sont en cours de construction. Ils se situeront en bordure du parc des Loges, à la jonction des quartiers des Pyramides et du Bois Sauvage.

Le complexe regroupant le pôle enfance et le relais petite enfance sera constitué de quatre pavillons, dont un dédié aux services administratifs et un autre doté d’un espace de restauration. Un jardin d’enfants sera aussi aménagé sur le site. Par ailleurs, la municipalité prévoit de créer des équipements dans le complexe sportif des Loges. Celui-ci se dotera, entre autres, d’une tribune d’une capacité de 300 places, d’une salle de musculation, d’une salle de récupération et d’une buvette.

La création de ces infrastructures, qui devrait être achevée en septembre 2024, est chiffrée à environ 14 millions d’euros. Le financement est assuré par la ville, la région Ile-de-France, la Caisse des dépôts et l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU).