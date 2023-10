Essonne : construction d’un nouveau gymnase, à Chilly-Mazarin

Afin d’étoffer ses équipements sportifs, la municipalité de Chilly-Mazarin (Essonne) a décidé de lancer la construction d’un nouveau gymnase. La première pierre de cette infrastructure a été posée le 25 septembre 2023 en présence de Rafika Rezgui, la maire de la ville.

Le futur équipement, dont l’ouverture est prévue pour septembre 2024, sera aménagé sur l’avenue du Parc. Il sera équipé d’une salle multisports, d’un mur d’escalade, d’un dojo ainsi que d’une salle de danse et d’un atelier vélo. Il disposera également de six vestiaires, d’une infirmerie et de 14 places de parking. Ce complexe sportif, qui aura le label accessibilité, sera doté d’un accès de plain-pied pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.

Le gymnase sera, en outre, écoresponsable, sur le plan énergétique et environnemental, avec notamment l’utilisation de matériaux biosourcés. Ce projet est financé par le conseil départemental de l’Essonne, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, la région Ile-de-France et l’État.