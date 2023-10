Essonne : budget participatif 2023 et financement d’un projet de voie verte au cœur de la ferme du Bois Briard, à Évry-Courcouronnes

La région Ile-de-France a dévoilé les lauréats du budget participatif 2023 en septembre. La liste inclut le projet de création d’une voie verte entre le centre-ville d’Évry-Courcouronnes (Essonne) et la station Bois-Briard du tram 12. Il s’agit d’un cheminement de près de 400 mètres de long qui doit traverser la ferme du Bois Briard. D’une largeur comprise en 3,5 mètres et 4 mètres, il permettra aux cyclistes et aux piétons de rejoindre le nouveau quartier autour de la gare.

En parallèle, la réalisation d’un maillage piéton au sein du parc du lac d’Évry-Courcouronnes est prévue. Celui-ci viendra renforcer la desserte des complexes sportifs de cette partie de la ville et la promenade qui est située en pourtour du lac. En outre, des aménagements paysagers seront effectués le long de la voie verte. Ces espaces verts, qui relieront la ferme au parc de la Dame du lac, auront pour vocation d’être un refuge pour la biodiversité.

L’ensemble des agencements est évalué à plus de 125 000 euros.