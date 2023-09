Essonne : avant-première du nouveau centre commercial Le Spot, à Évry-Courcouronnes

Pour découvrir les coulisses du projet Le Spot, trois visites de chantier accessibles au public ont été proposées par l’office du tourisme Grand Paris Sud, à Évry-Courcouronnes (Essonne). Elles ont été programmées pour fin août et mi-septembre 2023. Les travaux d’aménagement de ce centre commercial ont commencé en 2021 et sont en cours de finalisation pour une livraison prévue en octobre prochain.

Ce site s’étend sur une superficie de 125 000 m² et comprendra des espaces de restauration sur environ 10 000 m², qui seront situés entre l’actuel centre commercial de l’Agora et la place des Terrasses. Cette infrastructure disposera aussi d’un espace shopping ainsi que d’une zone de détente et de culture. En outre, la salle de cinéma CGR, qui se trouve au sein du centre, fait également l’objet d’un chantier de rénovation.

Ce projet, évalué à plus de 50 millions d’euros, est financé par La Société générale immobilière (LSGI) SAS et par la Banque des territoires.