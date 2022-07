Essonne : aménagement en cours pour le ring du Pileu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Dans l’Essonne, la première phase du réaménagement du ring du Pileu sera réalisée d’ici à septembre 2022.

Le ring du Pileu est un point de jonction entre les communes essonniennes de Massy, d’Igny et de Palaiseau. Répertorié parmi les discontinuités cyclables majeures du département, il a fait l’objet de concertations de proximité et d’expérimentations d’aménagements depuis 2020, en vue de sécuriser la cohabitation entre les différents modes de circulation. Les travaux de requalification ont commencé en mars 2022. Ils sont divisés en deux phases.

La première phase, qui durera jusqu’à septembre prochain, consiste à réaliser une piste cyclable en site propre autour du rond-point. Elle inclut également l’élargissement des trottoirs et les aménagements permettant de réduire la vitesse des véhicules motorisés. L’éclairage urbain pour les circulations douces sera aussi rénové.

La seconde phase du réaménagement commencera cet hiver. Elle portera sur la végétalisation de l’échangeur. Les chantiers comprendront la création de plusieurs massifs, l’engazonnement et la plantation de haies.

Le coût total du projet s’élève à plus de 2,3 millions d’euros. La Communauté d’agglomération Paris-Saclay participe au financement pour 1,2 millions d’euros, et la Commune de Massy pour plus de 450 000 euros. La subvention du Département est d’environ 165 000 euros. La région Ile-de-France accompagne également le projet à hauteur de 60 000 euros.