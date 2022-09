Essonne : aménagement d’un giratoire sur la RD 35 pour plus de sécurité.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le conseil départemental a pris en charge la création d’un nouveau rond-point à l’intersection de la RD 35 et de la rue de la Folie Bessin à Nozay (Essonne).

Afin de réduire les risques d’accident à l’intersection de la RD 35 et de la rue de la Folie à Nozay (Essonne), le Département a aménagé un giratoire à trois branches dans cette zone. Ce nouveau rond-point a été inauguré le vendredi 9 septembre dernier. Sa mise en place vise surtout à réduire la vitesse sur ce tronçon très prisé de la RD 35. Par ailleurs, il rendra plus fluide la circulation des véhicules entre la voie communale et la route départementale. Cette construction permet aussi aux locaux d’avoir une entrée par l’ouest de la ville.

Le chantier d’aménagement s’est déroulé en plusieurs étapes. Les travaux ont porté sur la destruction du carrefour plan et la reprise des dispositions d’évacuation des eaux pluviales. La réfection de la couche de roulement ainsi que la mise aux normes de l’éclairage et de la signalisation ont également été réalisées.

Le coût total des travaux de construction de ce giratoire s’élève à 550 000 euros.