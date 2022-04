Essonne : à Grigny, les travaux dans le cadre du programme Grand Cœur de Ville continuent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Essonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Restructuration de l’école Pasteur, rénovation du centre Edmond-Chervet, extension du stade Jean-Zay… Le cœur de ville de Grigny (Essonne) poursuit sa mue.

La ville de Grigny (Essonne) a engagé de nombreux projets depuis 2021 dans le cadre d’un programme baptisé Grand Cœur de Ville. Elle poursuit l’amélioration du cadre de vie de ses habitants en 2022.

Dès le mois de mai prochain, l’école élémentaire Pasteur entrera dans ses premières phases de rénovation et d’extension. Celles-ci incluront la démolition du corps central du bâtiment. Soulignons que la grande partie du chantier sera réalisée en site occupé pour permettre la continuité des activités scolaires. Les travaux nécessitant l’absence des élèves interviendront durant les périodes de vacances scolaires.

Les travaux d’accessibilité et de rénovation énergétique du centre Edmond-Chervet vont également commencer prochainement. La première phase portera sur la rénovation totale du sous-sol du bâtiment. Cette étape du projet prévoit, en outre, la mise aux normes d’accessibilité selon l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Enfin, l’extension du stade Jean-Zay continue avec le second œuvre. Il s’agit de la dernière phase de cet important chantier démarré en mars 2021. Rappelons que le projet porte sur la création de nouveaux vestiaires, de nouveaux « club houses » et d’un terrain synthétique, ainsi que sur la rénovation des éclairages et le déplacement du « city stade ».