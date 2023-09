Essonne : à Brétigny-sur-Orge, construction d’un complexe sportif dans l’écoquartier Clause-Bois Badeau

Un complexe sportif de 5 000 m2 verra le jour d’ici à 2026, dans l’écoquartier Clause-Bois Badeau, à Brétigny-sur-Orge (Essonne). Il abritera une salle de gymnastique et une salle multisports dédiée à la pratique du handball, du basket-ball, du volley-ball et du futsal (football en salle). Le bâtiment comprendra aussi un hall central et un parking souterrain de 70 places. Sa toiture sera recouverte de 1 200 m2 de panneaux photovoltaïques.

Au total, près de 14 millions d’euros seront investis dans la réalisation des travaux, qui devraient commencer d’ici à l’automne 2024. À sa mise en service, ce nouvel équipement sportif ciblera principalement les élèves et diverses associations. Ce projet a pour objectif d’accompagner la croissance démographique locale, ainsi que d'améliorer et d’équilibrer les infrastructures publiques déjà présentes. Actuellement, l'écoquartier Clause-Bois Badeau dispose d’un stade de rugby, d’une médiathèque et de plusieurs établissements scolaires.