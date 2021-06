Essentiel Zen +, un climatiseur mural et purificateur d'air au R32

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Climatisation Supprimer Génie climatique Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque française Heiwa lance Essentiel Zen +, un nouveau mural au R32 qui allie performances, purification d'air et compacité.

Essentiel Zen + complète la gamme résidentielle de PAC air/air de Heiwa. Comme l’ensemble des produits de la marque, il fonctionne au gaz R32, affiche une étiquette énergétique A++/ A+ et dispose d’un positionnement accessible en termes de prix. Capable de chauffer jusqu’à -15°C, il est performant en toutes saisons avec une puissance de 2 à 7 kW en monosplit, de 4,1 à 10,5 kW en multi-split, un SCOP de 4 et un SEER de 6,8.

Technologie à plasma froid

Essentiel Zen + bénéficie d’une technologie spécifique pour assainir l’air intérieur : un purificateur d’air à plasma froid (Cold plasma). Grâce à ce procédé physique naturel qui produit des ions négatifs, il dégrade les particules telles que les pollens, les micro-organismes (bactéries, acariens, moisissures), la fumée et les odeurs. Pour plus de confort, le flux d’air s’adapte en climatisation avec 4 puissances de soufflage et 5 positions de volets avec balayage vertical automatique. L’option IFeel permet d’adapter la température à l’endroit où se trouve la télécommande infrarouge.

Très compact

Design, à finition mate, il est très silencieux (niveau sonore à partir de 17 dB) et également compact. Avec une largeur de 69,6 cm (modèles 2 kW et 2,5 kW) et une hauteur de 19 cm (modèles 2 à 3,5 kW), il peut s’intégrer au-dessus d’une porte. Pour faciliter l’usage quotidien, il intègre un module wifi pour le pilotage via un smartphone et l’application Heiwa Clim’. Egalement pilotable par sa télécommande infrarouge, il dispose des programmes Redémarrage automatique, Diagnostic auto, Absence prolongée.