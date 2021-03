Esprit Casa ouvre à Lorient

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Morbihan Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée en carrelage du Groupe Denis Matériaux a ouvert, le 1er février 2021, sa sixième agence à Lorient.

Le groupe Denis Matériaux a ouvert, lundi 1er février, la sixième agence de son enseigne spécialisée dans la distribution de carrelage, Esprit Casa, à Lorient. Plus précisément à Lanester, dans la zone industrielle de Kerpont, au 501 Rue Denis Papin. Le show-room qui s’étend sur 600 m²de surface de vente propose 4000 références de carrelage au travers d’un positionnement « très déco » atypique dans le négoce et d’un parcours client « inspirationnel » raffiné.

Sept univers

L’offre est dispatchée au travers de « sept univers » et d’une vingtaine de box. Ainsi, on y trouve « les carreaux de ciment artisanaux fabriqués à l’unité, des zelliges ou du granito dans l’espace «carreaux du monde» ; les très grands formats (3 m par 1 m) et des carreaux faible épaisseur (3 mm) ; des carreaux économiques et déco pour les sols, les murs, l’intérieur ou l’extérieur, un espace «carreaux imitation bois» ; un espace exclusivement destiné aux carreaux pour la terrasse ; un espace carreaux de sol, multi formats et correspondant à tous les projets (esprit classique, béton, industriel, rustique, etc…) ; un espace « faience murale » …

Un libre-service et des services

A noter que cette agence dispose d’une zone de stockage de 1000 m², situé derrière le showroom, d’un libre-service de 60 m² pour les consommables (la colle, joints, croisillons, coupes carreaux Rubis… ), un service de façonnage de carrelage pour découper vos carreaux et réaliser des margelles, entourages de piscines, escaliers.. et enfin un service de livraison.

7 M€ de CA en 2019

L’enseigne Esprit Casa compte six points de vente. Trois sont situés en Ille-et-Vilaine (Rennes, Saint-Malo, Redon) et les trois autres dans le Morbihan (Vannes, Ploërmel et Lorient). D’après un communiqué, l’enseigne Esprit Carrelage a réalisé un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2020.D’après un communiqué, l’enseigne Esprit Carrelage a réalisé un chiffre d’affaires de 7 M€ en 2020.