Espace Revêtements ouvre son 136e magasin

Le groupement spécialisé dans la décoration poursuit son développement avec l’ouverture, le 1er mai 2021, d’une nouvelle agence à Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l’Allier (03).

Stéphane Marot, patron de l'enseigne L’Atelier D Peintres et adhérent du groupement Espace Revêtements, a inauguré le 1er mai 2021, un point de vente à Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l’Allier (03). C’est sa troisième agence dans le département après celles de Vichy et de Moulins ouvertes, respectivement, en 2016 et 2018. C’est aussi le 136e magasin de la coopérative.

Evolution de la clientèle

Cette nouvelle adresse, située dans la zone commerciale Les Tuileries, de 250 m2 est dédiée aux professionnels et aux particuliers. « Nous avions observé une réelle demande sur ce secteur, où il y avait peu de concurrence » explique Stéphane Marot dans un communiqué. De plus, dans le contexte actuel où se confirme l’engouement des français pour la décoration, nous avons réalisé une très forte progression en 2020, qui s’est confirmée au premier semestre 2021. Par ailleurs, la clientèle a elle-même évolué. Nous avions environ 65% de clients professionnels et 35% de particuliers, aujourd’hui nous nous approchons des 50/50, et cette tendance s’est confirmée dès l’ouverture de notre nouveau magasin ».