Escalquens : les projets à surveiller pour cette année

La ville d’Escalquens sera le théâtre de nombreux projets au cours de cette année.

Les travaux de construction du nouveau gymnase d’Escalquens (Haute-Garonne) seront lancés dans le courant de l’été. « Ce sera un gymnase exemplaire sur le plan énergétique, candidat au plan NoWatt. À terme, il sera à énergie positive avec des panneaux solaires », explique Jean-Luc Tronco, maire de la ville. La nouvelle enceinte disposera de 100 places assises et sera mise aux normes pour accueillir les compétitions sportives départementales dans les meilleures conditions. Elle devrait ouvrir ses portes d’ici 2022.

Les quartiers de la tour de Babel, du Sénaous et du chemin du Pech feront, en outre, l’objet d’études en vue des futurs travaux de rénovation de voirie. L’opération sera sous la maîtrise d’œuvre de l’entreprise Sicoval.

Par ailleurs, la municipalité d’Escalquens prévoit de grands chantiers de rénovation énergétique pour tous les équipements publics, comme le presbytère, l’ancienne gendarmerie, la maison des associations et les écoles. « Nous en avons 18 et ce sont des passoires énergétiques. On commencera par l'ancien gymnase et la salle des fêtes et on va profiter des crédits de l'État au titre du plan de relance », explique le maire.

Enfin, la municipalité, en collaboration avec le Syndicat d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), prévoit de boucler cette année la première phase de la rénovation de l’éclairage public. Celui-ci sera désormais assuré par des lampes Led dont le rendement d’éclairage est bien meilleur.