Erosion du littoral : le gouvernement perçoit-il le « Signal » ?

L’expression « avoir les pieds dans l’eau » colle parfaitement à la situation du Signal à Soulac (Gironde) : le bâtiment de 78 appartements érigé en 1967 à 200 mètres de l’océan se situe aujourd’hui à 20 mètres de l’eau. Malgré un réensablement régulier, le pire n’a pas pu être évité. La démolition est en cours (lire encadré ci-dessous). Et ce sera sans doute le cas pour d’autres zones menacées, à savoir 126 communes classées prioritaires en France, dont 31 en Nouvelle-Aquitaine, selon une liste publiée par le gouvernement l’an dernier, dans le cadre de la loi Climat et résilience.

Des stratégies en phase opérationnelle

Dans de nombreuses stations balnéaires, dont une quarantaine impliquée dans une stratégie locale, accompagnées par le GIP littoral Aquitaine la réflexion est bien avancée. Elle est parfois même entrée en phase opérationnelle comme à Lacanau qui vient de démarrer les travaux sur son front de mer, illustration de sa stratégie basée sur la frugalité, la sobriété et la résilience qui s’accompagne d’une délocalisation des équipements publics les plus exposés (parkings littoraux, poste de secours et maison de la glisse).

Présents vendredi 3 février pour le démarrage de la démolition, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Bérangère Couillard, secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, ont annoncé le lancement d’une concertation d’un an avec le Conseil national de la mer et les littoraux afin d’évaluer les besoins en financement et de recenser les projets. « Nous n’en sommes plus là, s’étonne Camille André, chargé de mission gestion des risques littoraux au GIP Littoral, les premières études ont démarré il y a 10 ans… » Avec des impacts de 75 à 400 millions d’euros en Gironde ou de 105 millions d’euros à 1,5 milliard dans les Pyrénées-Atlantiques, selon le rapport Sensibilité à l’érosion côtière du littoral de Nouvelle-Aquitaine, réalisé par le GIP en mai 2022.

