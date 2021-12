Ermont : mise aux normes des espaces publics de la gare de Gros Noyer – Saint-Prix

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Gare Supprimer Valider Valider

Les travaux de mise aux normes portent sur le réaménagement des espaces publics de la gare de Gros Noyer – Saint-Prix.

Après la mise en accessibilité de la gare de Gros Noyer – Saint-Prix à Ermont (Val-d’Oise), la Communauté d’Agglomération Val Parisis a réalisé des travaux de requalification de ses abords. Le chantier vise l’amélioration des espaces publics. L’optimisation de l’accessibilité et l’amélioration de la sécurité des usagers et des riverains par la mise aux normes des trottoirs, la rénovation de la chaussée et la sécurisation des continuités piétonnes ont été prévues. Les travaux ont démarré en octobre dernier. Ils ont été livrés récemment.

Le chantier, réalisé par la société Colas, a été divisé en deux phases d’intervention. La première phase a porté sur le réaménagement des espaces publics, boulevard Pasteur. La seconde phase, achevée le 17 décembre, a concerné la rue du Maréchal-Joffre. Notons que la Communauté d’Agglomération Val Parisis, maître d’ouvrage, a également installé un parking à vélos sécurisé d’environ 60 places.

Rappelons que la gare du Gros Noyer – Saint-Prix est desservie par les trains de la ligne H du Transilien.