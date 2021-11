Ermenonville : Les travaux de construction d’un écopont sur l’A1 ont été lancés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Sanef Supprimer Valider Valider

En avril 2023, le nouvel écopont reliant les forêts d’Ermenonville et de Chantilly devrait être mis en service.

Afin de rétablir la continuité de circulation de la faune entre les massifs forestiers d’Ermenonville et de Chantilly (Oise), la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France (Sanef) a décidé de lancer la construction d’un écopont sur l’A1, entre les diffuseurs n° 7 Survilliers et n° 8 Senlis Bonsecours. Ce projet, chiffré à 8 M€ et financé par la Sanef, s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement autoroutier.

L’aménagement de ce nouvel ouvrage a commencé le 15 novembre 2021 et devrait être achevé en avril 2023. Quant aux opérations préparatoires, elles ont été lancées en octobre dernier.

Afin d’assurer le bon déroulement du chantier et de réduire la gêne occasionnée par les travaux, la Sanef a pris des mesures de restriction de la circulation. Du 15 novembre au 31 mars prochain, la circulation s’effectuera sous réduction de la largeur des voies avec un abaissement de la vitesse à 90 km/h. Des neutralisations de voies pourraient également avoir lieu.