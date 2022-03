Erlus veut élargir son territoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Erlus Supprimer Valider Valider

Le fabricant allemand de tuiles en terre cuite et de conduits de fumée en céramique vient de renforcer son équipe commerciale.

Jusqu’à présent concentré sur les régions de l’Est (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Bourgogne), Erlus veut se développer sur le marché français. Pour y parvenir, le fabricant allemand de tuiles en terre cuite vient d’embaucher deux nouvelles personnes pour renforcer son équipe commerciale. L’industriel vient d’annoncer l’arrivée de Cyrille Donna, délégué commercial de la région Alsace, et de Julia Amann, responsable service interne. D’après le communiqué, « ces recrutements visent à élargir les ventes dans d’autres régions et de renforcer l’engagement de proximité d’Erlus auprès de ses clients couvreurs et négociants. »

Soutenir la croissance

Dominique Ginez, directeur commercial France, explique :« La France est un marché majeur pour Erlus. Nos volumes actuels de ventes nous laissent entrevoir une dynamique commerciale très robuste. Nous sommes ravis d’accueillir Julia Amann et Cyrille Donna pour renforcer davantage notre équipe commerciale. Grâce à leurs expériences au service du client et du développement commercial, ils soutiendront notre croissance en France. Leurs connaissances pointues du marché français demeurent un atout majeur ».