Éric Simon-Barboux, directeur réseau chez L’Expert Fenêtre

Le réseau d’installateurs-poseurs indépendant L’Expert Fenêtre annonce l’arrivée d’un nouveau directeur et animateur réseau, Éric Simon-Barboux.

Éric Simon-Barboux (48 ans) a rejoint le 6 mai 2021 le réseau L’Expert Fenêtre au poste de directeur et animateur réseau en remplacement de Yasmine Aoudia. Il poursuit ainsi son parcours dans l’univers des menuiseries extérieures qu’il connaît bien puisqu’il a auparavant passé 12 ans chez Les Zelles, en tant que directeur régional pendant trois ans, avant d’assurer pendant 8 ans la direction commerciale chantier. Il possède une solide expérience en négociation, en développement commercial et en management

Recréer du lien entre les adhérents

Son arrivée s'inscrit dans le plan stratégique engagé par le conseil d’administration qui vise à recréer du lien après une année sans événements internes. Il aura aussi pour mission d’accompagner les Experts sur le développement de leurs entreprises et à maintenir la meilleure qualité de services possible. « Je suis très heureux de venir accompagner L’Expert Fenêtre, d’abord dans une phase de découverte, de compréhension et de cohésion des adhérents pour ensuite pouvoir continuer à fidéliser et à développer ce beau réseau d’indépendants », explique Éric Simon-Barboux.

Un réseau de 72 points de vente

L’Expert Fenêtre est un réseau national d’installateurs-poseurs indépendants qui proposent à leur client des solutions et produits dans le domaine des équipements, aménagements et dispositifs d’amélioration et de rénovation de la maison. Fondé en 1999, le réseau, dont le siège est à Nantes (44), compte 59 Experts et 72 points de vente répartis dans toute la France. Le réseau propose une large gamme de produits – fenêtres, volets, portes, portails, pergolas, vérandas, stores, placards, dressings, etc. – grâce à un référencement d’une quarantaine des partenaires sélectionnés par les adhérents du réseau.