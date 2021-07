Eric Chevalier, nouveau président d’Udirev

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer Udirev Supprimer France Supprimer Valider Valider

Eric Chevalier, pdg de Soldis, a été élu président du groupement d’indépendants spécialisés dans les revêtements de sols à l’occasion de son Assemblée générale du 9 juin 2021. Il succède ainsi à Claude Chevallier qui prend sa retraite après 36 années de gouvernance. « Claude Chevallier a notamment assuré le développement d’Udirev et lui a permis de devenir le premier groupe de distributeurs de revêtements de sol indépendant » avec 10 adhérents, 80 points de vente et un chiffre d’affaires cumulé en 2019 de 223 M€.

Six objectifs

Le nouveau président s’est fixé six objectifs : fédérer, pérenniser et développer la cohésion entre les associés ; maintenir le modèle d’une centrale apportant un ensemble de services au « juste prix » ; accentuer la sélection et la commercialisation de produits écoconçus et labellisés ; accompagner les initiatives en faveur de l’environnement (reprise des déchets, recyclage…) ; apporter les meilleures solutions de transport (qualité, rapidité, fiabilité) ; bâtir et maintenir une base de données produits exhaustive des marques Udirev ; faire des marques de distribution Udirev de véritables « marques fabricants », à l’instar de Liberty pour les produits PVC modulaires.

Pour rappel, les adhérents de d’Udirev sont : Chevalier (Nord et Est), Grassin Décors (Centre-Ouest / Poitou-Charentes), JLM Deco (Auvergne), Martin Sols SA (Aquitaine), P.S.T. (Midi-Pyrénées), Soldis (Paris et région parisienne), Solmur (Normandie, Bretagne), Solmur Distribution (Rhône-Alpes), Thérond Décoration (Gard, Hérault, Vaucluse et Bouches du Rhône), Pro Colors (Corse).