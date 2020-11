Éragny-sur-Oise : abandon du projet de construction de logements sociaux pour majeurs isolés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

L’État renonce au projet de construction de logements sociaux pour majeurs isolés à Éragny-sur-Oise.

Un entretien s’est tenu le 6 novembre 2020 entre le préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume, et le maire d’Éragny-sur-Oise Thibault Humbert. Le principal sujet portait sur l’abandon du projet de l’État visant à construire 150 logements sociaux pour majeurs isolés en bordure de la N184, à proximité de l’entreprise Saint-Gobain. Le préfet a annoncé durant cette entrevue qu’Éragny-sur-Oise (Val-d’Oise) ne fait plus partie des villes retenues par l’État pour accueillir cette infrastructure. Il a aussi signifié l’importance des aménagements prévus par la ville sur le terrain de destination du projet. Suivant le plan local d’urbanisme, ce secteur en friche doit accueillir des commerces et des bureaux, dont notamment le siège européen de Saint-Gobain, « en discussion depuis deux ans » selon le maire. Ce dernier n’a pas aussi manqué de qualifier cette décision de « grande victoire ». Il a en effet contesté ce projet d’État depuis septembre dernier.