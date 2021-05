ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PLEIN AIR

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Valider Valider

Vélo, gymnastique, parkour, boxe… que ce soit dans les parcs, en front de mer, ou en milieu urbain, les équipements destinés à la pratique sportive sont déployés comme autant d'outils favorisant la santé de tous. Avec des solutions inclusives, des enfants aux personnes âgées.

Mouvement et vie sociale sont les deux grands absents du quotidien depuis un an. Certains fabricants d'aires de jeu et de [...]