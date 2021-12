Equipement agricole - Les maraîchers prennent de la hauteur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Equipement Supprimer Agriculture urbaine Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Réalisations Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

La première ferme urbaine verticale de France est née en Seine-Saint-Denis, en mars dernier. A programme singulier, architecture particulière.

On se sent petit au pied de la Cité maraîchère de Romainville (Seine-Saint-Denis) et de ses deux grandes serres siamoises aux [...]