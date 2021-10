Equipbaie-Métalexpo : une édition sous le signe du plaisir

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le salon Equipbaie-Métalexpo a signé le retour des rencontres physiques et le plaisir de se retrouver. Malgré une baisse de fréquentation, due notamment à l’absence de visiteurs étrangers, cette édition a été saluée pour la qualité des échanges entre exposants et visiteurs.

Pour cette édition 2021, tenue du 21 au 24 septembre à Paris - Porte de Versailles, Equipbaie-Métalexpo a compté 10 606 visiteurs et 200 exposants. Face aux 20 400 présents venus rencontrés les 360 exposants en 2018, la fréquentation a reculé de 42 %, un chiffre reflet d’une situation sanitaire encore fragile. En témoigne la présence de 93,5 % de visiteurs français, soit très peu de représentants étrangers. Toutefois, les régionaux se sont fortement déplacés : près des trois-quarts des visiteurs sont notamment venus d’Auvergne-Rhône-Alpes, des Hauts de France, du Grand Est, des Pays de la Loire, de la Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie.

Plus que les chiffres eux-mêmes, c’est le plaisir de se retrouver qui a marqué les esprits. « Nous sommes particulièrement fiers et heureux d’avoir pu tenir cette édition 2021 d’Equipbaie-Métalexpo et de la dynamique qui s’est créée autour de cet événement, se félicite Guillaume Loizeaud, directeur du salon. Ces quatre jours ont apporté la preuve d’une profession soudée, engagée et active. Ils ont confirmé un attachement fort pour les relations humaines ».

Un enthousiasme porté par les échanges

Tous se sont ainsi montrés enthousiastes et ont souligné le plaisir de se retrouver sur un événement physique pour échanger. Les visiteurs ont eu l’occasion de participer à de nombreux temps forts et de nouveaux rendez-vous illustrant la thématique fil rouge de cette édition 2021 : « L’avenir des métiers et le digital ». Par exemple : le parcours « la Démo » pour voir et essayer les solutions proposées par les exposants participants au parcours, ou la réponse d’Experts Digitaux sur les différents aspects de la digitalisation de la filière, du devis à la pose. Sur le stand du Pôle Fenêtre FFB (Groupement ACTIBAIE - SNFA - UFME - UMB - Union des métalliers), ils ont pu échanger autour des enjeux de la filière : Réglementation & normes, Formation & métiers, Développement durable, Démarches qualité et Techniques & innovation. « Nos partenaires ont été un soutien précieux pour faire de ce rendez-vous une réussite, signale le directeur d’Equipbaie-Métalexpo. Les exposants ont parfaitement joué le jeu avec des stands et des animations de qualité ». Il souligne aussi que « si nous avons dû nous adapter en raison de la crise sanitaire et la mise en place de nouveaux outils digitaux pour conserver le lien avec nos partenaires, nos exposants et nos visiteurs, force est de constater qu’il est important de se retrouver en vrai pour tout le monde ». Et le président donne d’ores et déjà rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition.