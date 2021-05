Équipbaie-Métalexpo : 34 candidats pour les Trophées 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Salon Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les organisateurs d’Équipbaie-Métalexpo 2021, qui se déroulera du 21 au 24 septembre à Paris-Porte de Versailles, ont dévoilé le jeudi 27 mai les 34 dossiers de candidatures retenus pour les Trophées de l’Innovation. Les lauréats seront connus le 22 juin..

Tous les deux ans, les Trophées Équipbaie-Métalexpo mettent en lumière les solutions innovantes des exposants et facilitent la diffusion de ces innovations sur le marché. Cette édition 2021 – le salon ayant été décalé d’un an en raison de la pandémie – réunit 34 dossiers qui sont autant de solutions nouvelles que les professionnels du bâtiment vont pouvoir découvrir et s’approprier.

Le 3 juin prochain, les dossiers seront évalués par le jury – composé d’experts sectoriels indépendants dont de nombreux journalistes spécialisés – qui aura pour mission de sélectionner les nominés et les lauréats.

Les nominés seront annoncés le 4 juin, à l’issue des délibérations du jury, et les lauréats dévoilés lors d’une conférence de presse digitale le 22 juin matin.

La remise officielle des Trophées aura lieu mercredi 22 septembre sur l’espace Arena Innovation dans le cadre du salon Équipbaie-Métalexpo. Sur ce même espace, du 21 au 23 septembre, les visiteurs pourront découvrir la totalité des innovations grâce à des sessions de “pitchs” thématiques – présentations courtes – et des écrans interactifs. Ils pourront également voter en direct pour leur innovation préférée.



Les 34 innovations candidates

- Bel’M : portes d'entrée bois 100 Absolu

- Brustor NV : pergola bioclimatique B600S

- Deceuninck SAS : concept de fenêtre Elegant

- Elcia : configurateurs 3D BatiTrade/ProDevis

- FenetréA : porte Open Nature

- France Fermetures : configurateurs 3CPRO full web

- France Fermetures : AlloVisio, visio assistance sur chantier

- France Fermetures : Qwidi by Well'Com, réglage et dépannage des stores à distance

- Futurol : Izi’Rol, le volet roulant

- Futurol : moustiquaire motorisé

- Groupe Maine : Fusion, portail battant motorisé

- Gypass : porte de garage avec portillon automatique

- Harol : Lux, store banne à bras articulés

- Hercule Pro : HerculePro Link, ERP Saas de gestion complète d'activité

- KE France : Kedry Skylife, pergola bioclimatique rétractable.

- K-Line : la fenêtre pilotée

- Louineau : PrecWood 1400, gestion de l'étanchéité des menuiseries

- Nice France : RolSolar, nouvelle motorisation d'Elero pour volets roulants

- Nice France : RolMotion by Elero, automatisation silencieuse de volets roulants

- Nice France : Yubii Home, box domotiqu

- Prodex : cache-rainure universel

- Profialis SAS : Alphacan Perspective, solution de capotage aluminium extérieur

- Profialis SAS : Profialis Référence, fenêtre PVC haut-de-gamme

- Rehau : Rehau Smart Guard, protection préventive des fenêtres contre les cambriolages

- Sib : portail coulissant avec portillon intégré sans seuil

- Solarlux France : SL 23, système coulissant vitré de grande dimension.

- Solarlux France : Woodline-Combiline, baie accordéon en bois ou bois-aluminium

- Somfy : TaHoma Suite, outils complémentaires pour le professionnel et l'utilisateur

- Soudal : SoudaTight, membranes liquides d'étanchéité

- SplenDoor : PassiveDoor Ultra, porte d'entrée à haute performance thermique

- SPPF : Stylbloc, coffre de volet roulant intérieur

- Systovi : Stock-O, chauffe-eau solaire intelligent.

- Swao : I-Secure capteur de position autonome

- Veka : HI-5, coulissant PVC