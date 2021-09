Équipbaie-Métalexpo 2021, sous le signe de la transformation digitale

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Menuiseries Supprimer Salon Supprimer France Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Après le report de l’édition 2020 en raison de la crise sanitaire, le salon ouvrira ses portes le 21 septembre 2021, sous la thématique « L’avenir des métiers et le digital ».

La 17e édition d’Équipbaie-Métalexpo se tiendra bien cette année, du 21 au 24 septembre, à Paris Expo Porte de Versailles. Les installateurs, artisans de la menuiserie-fermeture, des équipements de la baie et de la métallerie pourront de nouveau s'y retrouver et découvrir les produits et les innovations du secteur. Pour cette édition orientée sur la transformation numérique, ils pourront également rencontrer des experts en digitalisation, en domotique et en produits connectés sur les stands estampillés « L’Expert digital », et assister à des démonstrations et à des sessions de formation sur les stands « La Démo ».

Les Trophées, la vitrine des innovations

Les candidats aux Trophées et leurs innovations seront mis à l’honneur au travers d’un « Parcours de l’innovation » ainsi que sur l’Arena Innovation où les visiteurs pourront assister à des présentations des exposants et voter pour leurs produits préférés. La remise des Trophées aura lieu sur l’Arena Innovation le 22 septembre.

Sur le même sujet Trophées Equipbaie-Métalexpo : les lauréats sont...

ActiDay, la journée métier d'Actibaie

Le 21 septembre, le groupement professionnel Actibaie organisera sa journée ActiDay, sur l’Arena Innovation. Au programme, des ateliers et des conférences, autour des thèmes suivants : conjoncture et perspectives, RE 2020/technique, RSE/environnement, REP/réglementation.

Métalexpo mise sur la formation et les métiers

La mise à l’honneur des métiers de la métallerie se fera notamment à travers la fabrication d’un ouvrage de métallerie durant quatre jours à L’Atelier Métalexpo ainsi que sur le stand de l’Union des métalliers, avec le Concours Métal Jeunes et un espace destiné aux WorldSkills.