Équipbaie-Métalexpo 2021: les Trophées sont lancés

Les Trophées d’Équipbaie-Métalexpo, c’est parti ! Les entreprises candidates ont jusqu’au 16 avril pour présenter leurs dossiers. Pour l’édition 2021, les organisateurs déploient des moyens importants, en digital et en physique sur le salon, pour valoriser les innovations et garantir à toutes les solutions candidates une plus grande visibilité.

Dans une filière où l’innovation n’est pas un vain mot, les Trophées d’Équipbaie-Métalexpo assurent une visibilité et de notoriété pour les industriels en leur permettant de faire connaître leurs nouveaux produits très largement. En 2021, Reed Expo – organisateur du salon qui se tiendra du 21 au 24 septembre 2021 à Paris Expo Porte de Versailles (Hall 1) – renforce le dispositif pour leur offrir encore plus de résonnance en déployant plusieurs nouveaux canaux de communication, notamment digitaux. Ces derniers assureront la visibilité des produits candidats dès le dépôt du dossier et tout au long de la durée du salon.

Une campagne spécifique menée sur les réseaux sociaux valorisera chaque innovation dès la validation du dossier de candidature. Le site internet du salon présentera toutes les innovations candidates et annoncera les sessions de pitchs qui auront lieu pendant le salon.



Des outils pour les visiteurs

Sondés par les organisateurs, 98 % des visiteurs déclarent se rendre au salon Equipbaie-Métalexpo pour découvrir les innovations, et les Trophées apparaissent comme un moyen privilégié de les y aider. Pour cela, le salon mettra à leur disposition différents outils pour découvrir les produits mais aussi interagir avec les industriels.



- Les parcours de l’Innovation : ils conduiront le visiteur à la découverte des participants directement sur leurs stands, avec un document de visite et une signalétique spécifique pour localiser tous les participants aux Trophées 2021.



- L’Arena Innovation : des écrans digitaux présenteront toutes les innovations candidates aux Trophées et les visiteurs seront invités à voter pour leur innovation préférée.



- Les sessions de pitchs Innovation : tous les jours, les visiteurs pourront assister à des courtes sessions présentant les innovations en fonction de leurs sujets d’intérêt, puis rencontrer et échanger avec les intervenants.



Le calendrier des Trophées

- Inscriptions : jusqu’au 16 avril. Le concours est ouvert à toute innovation lancée depuis moins de 2 ans ou en cours de lancement sur le marché français.



- Jury : constitué d’une quinzaine d’experts indépendants, il sélectionnera en mai les nominés et les lauréats des Trophées. L’annonce des nominés sera faite à la suite de cette réunion.



- Press-dating : en juin, ce temps fort permettra aux Nominés de rencontrer la presse de façon privilégiée. Les lauréats seront annoncés lors de cet événement.



- Sur le salon : présentation de toutes les innovations candidates sur l’Arena Innovation avec des sessions de pitchs et le vote du public.



- Remise des Trophées : elle aura lieu le mardi 21 septembre à 14 heures sur l’Arena Innovation.