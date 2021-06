Equipbaie, les Coups de Cœur de la Presse Pro

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer HIRSCH Isolation : les innovations durables et responsables Supprimer Salon Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour la troisième fois, les représentants des principaux titres de la Presse professionnelle de la filière ont élu leurs produits Coups de Cœur parmi les dossiers présentés. Quatre prix ont été décernés dans les catégories Design ; Technicité ; Service aux professionnels Bien-être, sécurité, confort du particulier.

Cette année*, le jury des Coups de Cœur de la Presse Pro était réuni sous l’égide de Stores & Fermetures. Quatre prix ont été décernés, chacun représentant une préoccupation majeure ou/et une tendance forte observée sur le marché et parmi les dossiers déposés pour l’édition 2021 des Trophées Equipbaie-Métalexpo : Design ; Technicité ; Service aux professionnels ; Bien-être, sécurité, confort du particulier.



Coup de Cœur Design : Pergola Wallis&Outdoor personnalisable - Profils Systèmes

- © © Dank architectes / Profils Systèmes

Fruit de l’étroite collaboration entre Profils Systèmes et le cabinet lyonnais DANK Architectes, ce concept bouscule les codes de la pergola, produit certes tendances mais souvent uniforme et monocolore. Sortant de l’aspect industriel et métallique, il s’inspire des rayons du soleil qui traversent le feuillage d’un arbre sous une brise légère, pour créer une collection aux couleurs inédites.

Trois paramètres ont guidé cette recherche esthétique : la couleur possède une valeur symbolique et rituelle, elle influence et conditionne les émotions ; la nuance, les dégradés, les contrastes, permettent de créer des effets de volume et de profondeur. Leur combinaison donne du mouvement, de la vie.

La collection Wallis&Outdoor design by Dank Architectes se déclinent en six modèles chromatique originaux – Sand, Sunny, Forest, Celest, Havane, Pure – sur l’intégralité de la gamme Wallis&Outdoor : pergola alu bioclimatique, pergola à lames rétractables ou à lames fixes, pergola manuelle.

Stand 1-F20



Coup de Cœur Technicité : Coulissant HI-5 – Veka

Veka Hi-5VEKA - © Veka

Hi-5 est un nouveau concept de coulissant PVC développé pour réunir les meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à frappe et répondre aux attentes de l’ensemble du marché : performances, confort, grandes dimensions et design, facilité d’industrialisation et écoresponsabilité.

Hi-5 se distingue par des vantaux coulissant sur deux rails sans frottement et une étanchéité assurée par compression des joints de frappe. Ces deux innovations garantissent des performances AEV similaires à celles des meilleures menuiseries PVC tout en assurant un confort d’utilisation. Il peut, de plus, être configuré avec deux ou quatre vantaux mobiles et l’immobilisation intermédiaire des ouvrants pour laventilation de l’habitat tout en assurant leur verrouillage pour une meilleure sécurité.

Avec une performance thermique Uw de 1,3 W/(m2.K) avec un double vitrage standard, le coulissant Hi-5 peut aussi accepter des vitrages jusqu’à 36 mm d’épaisseur, avec des performances acoustiques allant jusqu’à 38 dB. Conçu pour supporter 150 kg de charge par vantail sans entraver son ouverture sans frottement, il associe finesse des profilés (montant central de 54 mm) et grandes dimensions (3,20 x 2,40 m en deux vantaux) pour un design moderne tout en maximisant le clair de vitrage. HI-5 sera proposé en plaxage classique et en finition Veka Spectral : une ou deux faces, en mono et bicoloration.

HI-5 se fabrique comme une fenêtre PVC classique par soudage des ouvrants et des dormants et est équipé d’une quincaillerie standard, à l’exception des gâches. Pour faciliter son installation dans les grandes dimensions, le dormant peut aussi être assemblé mécaniquement sur chantier. La gamme de profilés de dormant (profondeur de 108 mm) a été pensée pour s’adapter à tous les types de mises en œuvre : neuf et rénovation, avec ou sans coffre de volet roulant et pour assurer l’accessibilité. Hi-5 est 100% recyclable. Plusieurs de ses profilés sont fabriqués en coextrusion, avec de la matière première recyclée.

Stand 1-H60



Coup de Cœur Service aux professionnels : TaHoma Suite – Somfy

- © Valentina Camu

Solution globale dédiée aux professionnels : TaHoma Suite a été conçue pour faciliter le quotidien des installateurs dans la vente, la mise en service et la maintenance des équipements connectés. Cette nouvelle offre Somfy se compose de trois outils.

TaHoma Switch, commande intelligente, sans abonnement, centralise et connecte le logement. Sa simplicité doit faciliter la vente d’équipements connectés. Elle permet à l’utilisateur de centraliser son logement, et de le contrôler à la maison sur le point de commande intelligent (2 boutons lanceurs de scénarios) ; à distance via l'application TaHoma et avec les assistants vocaux compatibles. TaHoma Switch fonctionne en WiFi, ce qui permet de le placer librement dans le logement. Avec l’intégration des protocoles RTS, io-homecontrol et Zigbee 3.0, l’utilisateur peut ajouter, à n’importe quel moment, une large gamme de produits Somfy et de ses partenaires.

De son côté, TaHoma Pro est une application mobile pour une mise en service simple et sans erreur des installations connectées. Elle est conçue pour gagner du temps et assurer une meilleure productivité pendant l’installation d’équipements connectés. Un

guidage pas-à-pas permet une configuration optimale et sans erreur. Les professionnels peuvent ainsi enregistrer les TaHoma ; appairer les équipements ; régler les produits io-homecontrol et appairer les télécommandes ; configurer et dépanner l’installation (à distance directement depuis son smartphone, ou avec TaHoma Switch sur place). Même si le client final ne dispose pas d’une installation connectée, le professionnel les paramètres du moteur sont accessibles à partir de TaHoma pro en l’associant à TaHoma Switch. Il faut simplement toujours conserver un point de commande TaHoma Switch dans le camion, pour l’utiliser comme un outil de paramétrage.

Serv-e-GO, outil de maintenance en ligne pour les équipements connectés Somfy complète ce triptyque. Avec cet outil, le professionnel a une vue d’ensemble sur son parc d’installation, pour faire un diagnostic des équipements et visualiser leur état. Cela permet de préparer en amont les interventions et de mieux anticiper le temps passé en dépannage. Serve-e- Go offre aussi la possibilité de faire de la maintenance rapide, de reconfigurer des équipements, d’ajouter des points de commande sans se déplacer, et même d’être alerté en cas de panne pour intervenir à l’avance.

Stand 1-G20



Coup de Cœur Bien-être, sécurité, confort du particulier : Smart Guard – Rehau

- © Peter Kotzur

Smart Guard est un nouveau système de protection des cambriolages. Compatible avec toutes les solutions de fenêtres Rehau, il s’installe aussi bien sur du neuf que sur des menuiseries existantes. En l’absence des occupants, il protège l’habitation grâce à 2 niveaux d’alerte. Un capteur de présence, intégré dans la partie supérieure de la fenêtre, détecte toute intrusion dans le périmètre de sécurité préalablement paramétré (à 20 cm de la fenêtre). Pour dissuader le cambrioleur de rentrer, une pré-alerte visuelle et sonore se déclenche. En cas de tentatives d’intrusion (contact direct sur la fenêtre ou coulissant), un capteur de mouvement et un capteur d’ouverture directement connectés à votre système d’alarme donnent l’alerte et déclenchent un scénario de défense (fermeture automatique des volets roulants ou éclairage des lumières extérieures et ntérieures).

Smart Guard se contrôle via une application et se raccorde facilement à d’autres solutions domotiques du marché français. Il permet à Réhau d’élargir sa gamme de produits au-delà du simple profilé de fenêtre, afin de se positionner en tant que fournisseur de système global sur le marché.

Stand 1-E25



La remise officielle des Trophées aura lieu mercredi 22 septembre 2021 sur l’espace Arena Innovation dans le cadre du salon Équipbaie-Métalexpo.

* Après nos confrères Verre & Protections – à l'origine des Coups de Cœur – en 2016 et 5façades en 2018.