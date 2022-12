Équilibre des Énergies veut équiper 10 millions de logements en pompes à chaleur

L’association Equilibre des Energies demande un plan massif du gouvernement pour équiper 10 millions de logements en pompes à chaleur (PAC) d’ici 2030. Le président de cette structure et ancien ministre de l’Environnement, Brice Lalonde, abonde : « Ce mode de chauffage divise par 8 l’émission de Co2 par rapport au chauffage au gaz et permet de gagner en souveraineté économique, vue notre position sur le marché mondial, tant dans la production que dans l’installation. » La pompe à chaleur requiert une alimentation en électricité, et sollicite le réseau lorsque les températures extérieures sont trop basses pour que le système thermodynamique produise seul les kW nécessaires au chauffage. Cela peut sembler paradoxal, surtout avec le contexte actuel, où le réseau électrique menace de coupures. « Mais il ne faut pas confondre la météo et le climat, soutient Jean-Pierre Hauet, président du comité scientifique d’Equilibre des Energies. Cessons de pénaliser l’électricité, la PAC incarne la solution la plus crédible et performante pour décarboner l’énergie d’ici 2030. Les tensions actuelles vont s’apaiser, il s’agit d’une mauvaise période à passer. En revanche, on est certain qu’il faut tourner la page des énergies fossiles. »

« Stabilité du réseau électrique »

Une proposition qui va dans le sens de la Commission européenne qui préconise de couper ces pompes avec la géothermie et les réseaux de chaleur vertueux, afin de les alimenter à 75% d’EnR. Ainsi, l’organisme appelle à généraliser cette source d’énergie : « Des solutions existent même pour les logements collectifs, comme en témoignent les plus de 100 000 immeubles déjà équipés. On peut, par exemple, séparer l’eau chaude sanitaire et le chauffage. »

Par ailleurs, le comité scientifique de l'association met en avant que « RTE a montré que le développement des PAC s’avère compatible avec la stabilité du réseau, tant qu’on fait évoluer les courbes de charge. Même par - 7°C, la pompe à chaleur garde un coefficient de performance de 2. » La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen dit vouloir doubler le rythme de déploiement des PAC. Jean-Pierre Hauet, président du comité scientifique d’Equilibre des Energies, veut le tripler et espère ainsi créer 90 000 emplois en France. Il se dit conscient du problème de formation de main d’œuvre qui se posera : « Les entreprises ont les structures adéquates mais l’Etat doit suivre en formant des formateurs. On a besoin de la racine. »

Rénover le chauffage et l'isolation

En parallèle, isoler les logements permet de réduire la consommation globale d’énergie. Brice Lalonde appelle à sortir du prisme binaire rénovation globale – rénovation par gestes : « il s’agit de développer toutes les actions pour lisser les courbes de charges. Nous plaidons pour un système d’aides progressif en fonction du nombre de cases d’avancement pour parfaire le diagnostic de performance énergétique. Mais ne visons pas un perfectionnisme hors de portée, la rénovation globale doit être appuyée par d’autres méthodes, plus rapides. » En effet, Equilibre des Energies chiffre entre 600 et 900 milliards d’euros les montants nécessaires à la rénovation globale et complète de tous les logements en France, soit 20 à 30 milliards par an sur 30 ans. Loin des 2,4 milliards annuels de Ma Prime Rénov’.