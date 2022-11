Equerre d'argent : un hors-série pour 39 prix

De la crèche glissée en 1983 par Henri Ciriani sous un de ses immeubles de logements, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) aux bâtiments de services publics éparpillés en 2022 dans la commune savoyarde de Neuvecelle par les agences d’architecture PNG, Julien Boidot et Emilien Robin, toutes les opérations lauréates de l’Equerre d’argent sont réunies dans un numéro hors-série d’«AMC», publié à la veille de décerner pour la 40e fois ce prix d’excellence de l’architecture française. Cet album souvenir est consultable en ligne sur le site de la revue mensuelle du Groupe Moniteur.

«Tâche insensée, difficile et délicate, exécutée à chaud et sans filet» pour un jury que de désigner le bâtiment le plus exemplaire de la production de l'année, écrit dans son édito Gilles Davoine, le rédacteur en chef de la revue. Il sait d’autant mieux combien l’exercice est sensible qu’il siège dans ce jury, de même que Fabien Renou, le rédacteur en chef du «Moniteur». Le prix de l'Equerre d'argent est en effet organisé par les deux magazines.

Ce hors-série offre donc au lecteur le luxe du temps long pour se faire sa propre opinion : ces bâtiments lauréats ont-ils vraiment été les plus réussis ou, au minimum, les plus représentatifs du travail accompli par les architectes et leurs maîtres d’ouvrage au cours des 39 dernières années ?