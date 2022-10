Equerre d'argent : tous les lauréats depuis 1983

Le prix revient au bâtiment désigné par un jury, réuni par les revues «AMC» et «Le Moniteur», comme la meilleure œuvre architecturale livrée sur le territoire français au cours de l’année écoulée. Il salue ainsi le mérite de son architecte et de son maître d’ouvrage. La récompense avait d’abord été créée dans les années 1960 avant de disparaître momentanément. Son attribution a été relancée en 1983 par le groupe Moniteur et le prix avait alors été décerné à une crèche conçue par Henri Ciriani à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Depuis, l’Equerre d’argent a célébré la réussite d’une grande variété de programmes.